‘불법 도박’ 개그맨 이진호, 자숙 중 음주운전[전문]

불법 도박 혐의로 수사를 받는 개그맨 이진호씨가 음주 상태로 100㎞가량 운전하다 적발됐다.
경기남부경찰청에 따르면 경기 양평경찰서는 24일 오전 3시쯤 음주운전을 한 혐의로 이씨를 붙잡아 조사하고 있다. 소속사 SM C&C는 “이진호 본인에게 확인한 결과 금일 새벽 음주운전을 했다고 한다”고 밝혔다.
이씨는 인천에서 경기 양평군까지 술에 취해 운전한 것으로 알려졌다.
“이씨가 인천에서 음주운전을 하고 있다”는 신고를 접수한 경찰은 지역 간 공조 수사를 벌인 끝에 양평에서 이씨를 붙잡았다. 검거 당시 면허취소 수준인 혈중알코올농도 0.11% 상태였던 것으로 조사됐다.
경찰은 이씨 요구에 따라 혈액을 통해 혈중알코올농도를 측정했다. 경찰은 이씨를 일단 귀가시켰다.
이씨는 2005년 SBS 특채 개그맨으로 데뷔했다. 서울 강남경찰서는 지난 4월 이씨를 불법 도박 혐의로 서울중앙지검에 송치했다.
다음은 SM C&C 공식입장 전문.
안녕하세요.
먼저 불미스러운 일로 공식입장을 전달드리게 되어 대단히 송구스럽고, 죄송한 마음입니다.
이진호 본인에게 확인한 결과 금일 새벽 음주운전을 하였다고 합니다. 적발 당시 관할 경찰서에서 요구한 조사를 마쳤으며, 처분을 기다리고 있는 상황입니다.
이진호는 이번 일에 대해 일말의 변명과 핑계 없이 자신의 잘못이라 생각하며 깊이 반성하고 있습니다. 소속사 역시 책임을 통감하며, 이진호가 처분을 성실히 이행하고 법적조치를 받을 수 있도록 하겠습니다.
다시 한 번 심려를 끼쳐 드리게 되어 진심으로 사죄드립니다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
