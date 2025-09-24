시사 전체기사

충남도, ‘가족돌봄 지원’ 시행…다음 달 1일 접수

입력:2025-09-24 15:17
공유하기
글자 크기 조정
충남도청사. 충남도 제공

충남도는 다음 달 1일부터 ‘충남형 가족돌봄 지원사업’을 신청받는다고 24일 밝혔다.

지원 대상은 도내 주민등록을 둔 24개월 이상 47개월 이하 영유아 가정 중 기준 중위소득 150% 이하인 양육 공백 가구다.

부모 중 한 명과 아동이 도내 거주해야 하며, 조부모 등 4촌 이내 친족(육아 조력자)이 월 40시간 이상 돌봄을 제공하는 경우 월 30만 원의 수당을 지급한다.

육아 조력자는 4시간 온라인 교육을 이수해야 하며, 시·군과 광역 모니터링단의 점검을 거쳐 활동실적을 확인한다.

육아 조력자는 돌봄을 수행한 뒤 확인 절차를 거쳐 다음 달 말 수당을 받을 수 있다. 부정 수급이 확인되는 경우 관련 규정에 따라 지원 자격을 정지하고 수당을 환수할 방침이다.

김종수 도 인구전략국장은 “조부모 등 4촌 이내 친족이 가족 돌봄에 참여할 수 있도록 제도적으로 뒷받침하겠다”고 말했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
늦은 밤 정류장에 홀로… 치매 노인 구한 대학원생들의 ‘촉’
롯데카드 “CVC 번호 등 유출고객 28만명…19만명에 보호조치”
‘DJ 차남’ 김홍업 김대중평화센터 이사장 별세
미국인 76% “트럼프 노벨평화상 자격 없다”…美 여론조사
물놀이 사고로 뇌사…21살 대학생 김규민씨, 5명에 새 생명
대형 동물병원 늘고, 보호자 걱정 줄고… 반려동물 의료 시대 열렸다 [개st상식]
수도권 등에 최대 100㎜ 물폭탄… 25일까지 ‘가을비’
카톡 프로필은 인스타처럼… 채팅창선 챗GPT 바로 쓴다
국민일보 신문구독