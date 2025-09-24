전남도, 에너지 미래도시 구축한다…100일 플랜 돌입

솔라시도 중심 산업시설·RE100산단 갖춘 10만 에너지자립도시 조성



김영록 지사, 선제적 준비로 지방 대규모 신도시 유치 강조

김영록 전남도지사가 24일 도청 서재필실에서 실국장 및 관련 기관이 참석한 가운데 ‘전남 에너지미래도시 100일 플랜 klck-off 회의’를 주재하고 있다. 전남도 제공

전남도가 새 정부의 국가균형발전 전략과 RE100 특별법 제정 등 주요 정책에 대응하기 위해 서남권 일원에 ‘전남 에너지 미래도시’를 조성한다고 24일 밝혔다.

