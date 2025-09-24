양주시, 천일홍 꽃밭서 시민 이벤트 ‘별산런’ 개최
10월 12일 나리농원서 펼쳐지는 특별한 시민 러닝 축제
경기 양주시가 가을 천일홍 꽃밭을 배경으로 시민 참여형 러닝 이벤트 ‘별산런’을 개최한다.
양주시는 10월 12일 나리농원에서 SNS 캐릭터 ‘별산’과 함께하는 시민 참여형 이벤트 ‘별산런’을 개최한다고 24일 밝혔다. 이번 행사는 천일홍 꽃밭을 달리며 3㎞ 러닝과 영상 촬영을 동시에 진행하는 방식으로, 총 100명의 시민이 온라인 사전 신청과 현장 접수를 통해 참여할 수 있다.
참가 신청은 네이버폼을 통해 10월 5일까지 가능하며, 선착순 100명이 마감된다. 행사 현장에서는 양주시 대표 캐릭터 별산이 시민들과 함께 뛰며 특별한 추억을 나누고, 촬영된 영상은 유튜브 ‘양주 별산’ 채널을 통해 게시돼 시민 누구나 다시 시청할 수 있다.
시는 이번 행사로 시민과 소통하는 참여형 콘텐츠를 강화하고, 나리농원의 가을 천일홍을 비롯한 지역 관광자원을 널리 알린다는 계획이다.
김영준 시 홍보담당관은 “별산런은 시민과 함께 즐기는 가벼운 러닝 이벤트이자 양주시 가을을 만끽할 기회”라며 “많은 시민이 참여해 별산과 함께 즐거운 시간을 보내길 바란다”고 말했다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사