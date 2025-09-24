미드나잇 워커스, 11월21일 얼리 액세스 공개
익스트랙션 게임 ‘미드나잇 워커스’가 오는 11월21일 스팀을 통해 얼리 액세스로 공개된다.
미드나잇 워커스는 원웨이티켓스튜디오가 개발 중인 PC PvPvE 익스트랙션 게임이다. 앞서 세 차례 글로벌 공개 테스트와 2년 연속 게임스컴 출품으로 전 세계 유저들에게 선을 보여스팀 위시리스트(찜) 인원수 21만 명을 넘어섰다.
얼리 액세스 버전은 지난 7월 3차 공개 테스트와 8월 게임스컴 현장에서 수집한 유저 피드백을 기반으로 시스템을 개선한 것이 특징으로 ▲다양한 전투 패턴을 보유한 좀비 베리에이션 확장 ▲상인 NPC 상호작용 강화 ▲거래소 편의성 개선 ▲애니메이션 수정 등이 이뤄졌다.
원웨이티켓스튜디오 송광호 대표는 “공개 테스트와 게임스컴을 통해 글로벌 유저들이 보여준 뜨거운 관심과 피드백이 이번 얼리 액세스 공개에 큰 힘이 되었다”며 “전 세계 게이머들에게 한층 완성도 높은 경험을 제공하는 동시에 유저와 함께 성장해 나가는 게임을 만들어 가겠다”고 말했다.
미드나잇 워커스는 10월13일부터 20일까지 스팀 넥스트 페스트에도 참여한다. 행사 기간 동안엔 스팀에서 게임 체험이 가능하다. 개발진의 실시간 소통과 온라인 Q&A 등도 진행할 예정이다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사