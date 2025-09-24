“광주교육청, 예산 타령하면서 교장·교감은 호화 연수”

광주교사노조, 보도자료 내고 성토

“평균 단가보다 저렴한 비용” 해명

광주광역시교육청 전경. 광주시교육청 제공

노조에 따르면 광주 지역 초등 교장과 유치원 원장들은 23일부터 1박 2일 일정으로 경남 통영의 한 호텔에서 연수를 진행중이다. 이날엔 중등 교장과 특수학교장들도 연수에 합류했다. 10월 말에는 유·초·중·고 교감들의 연수가 예정돼 있다.

호화 연수 지적에 대해선 “시교육청은 연수에 앞서 최저가 입찰을 통해 업체를 선정했다”면서 “이에 따라 기존 1박2일 과정 직무연수 평균 단가보다 저렴한 비용으로 연수를 추진해 ‘호화’와는 거리가 있다”고 밝혔다.