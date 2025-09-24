백경현 구리시장 “공공 이익 최우선…현안사업 추진”

24일 기자회견 열고 주요 시정 현안 설명

아이타워·랜드마크 공정한 방식으로 재추진

“시정 투명성·공정성 높여 시민 행복 조성”

백경현 경기 구리시장이 24일 시청 상황실에서 기자회견을 열고 시정 현안에 대해 설명하고 있다. 박재구 기자

백경현 경기 구리시장이 시정 현안과 관련한 입장을 직접 밝히며 “공공의 이익을 최우선으로 삼고 사업을 추진하겠다”고 강조했다.



백 시장은 24일 시청 상황실에서 기자회견을 열고 추석 인사와 함께 시 승격 40주년 행사, 구리 코스모스 축제 등 주요 시정 일정을 소개했다.



그는 민생·복지·안전 대책에 최선을 다하겠다고 밝히며 “소외되는 이웃 없이 모두가 웃는 명절이 되길 바란다”고 말했다.



이어 오는 25일 열리는 시민의 날 행사와 26일부터 28일까지 열리는 코스모스 축제를 안내하며 교통·안전 관리에 철저히 대비하고 있음을 밝혔다.



이날 기자회견의 핵심은 최근 논란이 된 주요 현안 사업에 대한 해명과 공식 입장이었다.



백 시장은 일부 언론이 아이타워·랜드마크 사업, 인창동복합커뮤니티센터와 관련해 사실 확인 없이 보도해 시민 혼란과 불신을 초래했다고 지적하며 강한 유감을 표했다.



특히 전임 시장이 추진했던 사업을 현 집행부가 고의로 지연시키고 있다는 보도는 사실과 다르다고 선을 그었다.



랜드마크 사업과 관련해 백 시장은 “법원 결정문에 나와 있듯 본질은 전임 집행부가 행정안전부 투자심사 조건을 무시하고 헐값 매각을 시도한 데 있다”고 설명했다.



이어 구리도시공사가 시세를 반영해 매각가를 재산정한 것은 위법이 아니며 사업은 공공성과 투명성을 우선해 추진할 것이라고 밝혔다.



아이타워 사업 역시 투자심사 없이 특정 민간사업자에 이익이 집중되도록 진행된 점을 지적하며 향후 공정한 방식으로 재추진하겠다는 방침을 강조했다.



인창동복합커뮤니티센터 건립 지연 문제도 언급됐다. 이 사업은 토지 보상과 설계만 남은 단계였으나 지난 추경 심의 과정에서 설계비 예산이 삭감되면서 일정 지연과 주민 불편이 불가피해졌다.



백 시장은 “직접 설계 집행은 위탁개발 취지에 어긋난다는 시의회의 지적은 사실과 다르다”고 강조했다.



그는 갈매동복합커뮤니티센터 등과 같은 사례를 들며 시의 직접 설계 추진이 가능함을 강조했다. 또한 공유재산관리계획 변경 절차 위반 주장에 대해서도 “토지 공시지가 상승폭이 요건에 해당하지 않는다”고 잘라 말했다.



아울러 지난 7월 집중호우 당시 재난 대응 논란에 대해서도 해명했다. 그는 홍수특보 발령 직후 즉시 비상근무 체계로 전환했으며, 본인 역시 초동조치 점검과 피해상황 보고 후 복구대책회의를 주재했다고 설명했다.



백 시장은 “재난 대응이 진행된 상태에서 예정된 외부 일정을 소화한 것”이라며 “앞으로도 시민 안전을 최우선으로 두겠다”고 강조했다.



이어 “시정의 투명성과 공정성을 높이고 어떠한 정치적 논란에도 흔들리지 않으며 시민 행복을 위해 나아가겠다”고 덧붙였다.



구리=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



