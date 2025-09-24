충남제조기술융합센터 개소…디지털·AI 전환 지원
충남도는 24일 천안아산 KTX 역세권 R&D 집적지구 내 충남제조기술융합센터 개소식을 개최했다고 밝혔다.
충남제조기술융합센터는 중소 제조 기업의 디지털 전환과 AI 전환 지원을 위해 443억7000만원을 들여 지상 6층, 지하 1층, 연면적 6675.57㎡ 규모로 설립됐다.
테스트베드 장비 시연 공간, 교육장, 기업 입주 공간에 비전 검사 장비와 수치 제어 가공기, 사출 성형 장비 등 테스트베드 장비 32종이 있다.
충남제조기술융합센터는 AI, 빅데이터, 클라우드, 사물인터넷(IoT) 등 스마트 제조 기술 개발·보급, 실제 제조 환경과 유사한 테스트베드 구축 등을 추진할 방침이다.
또 기업 입주 공간과 기술 지원·컨설팅 등을 제공하고, 스마트 제조 분야 전문 인력 양성을 위한 교육 프로그램도 운영한다.
김태흠 지사는 “충남은 2030년 AI 활용률 40%를 목표로 제도와 인프라 마련, 기업 지원과 인력 양성 등 4대 분야를 역점 추진하겠다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
