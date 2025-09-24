시사 전체기사

충남제조기술융합센터 개소…디지털·AI 전환 지원

입력:2025-09-24 14:00
공유하기
글자 크기 조정
충남제조기술융합센터

충남도는 24일 천안아산 KTX 역세권 R&D 집적지구 내 충남제조기술융합센터 개소식을 개최했다고 밝혔다.

충남제조기술융합센터는 중소 제조 기업의 디지털 전환과 AI 전환 지원을 위해 443억7000만원을 들여 지상 6층, 지하 1층, 연면적 6675.57㎡ 규모로 설립됐다.

테스트베드 장비 시연 공간, 교육장, 기업 입주 공간에 비전 검사 장비와 수치 제어 가공기, 사출 성형 장비 등 테스트베드 장비 32종이 있다.

충남제조기술융합센터는 AI, 빅데이터, 클라우드, 사물인터넷(IoT) 등 스마트 제조 기술 개발·보급, 실제 제조 환경과 유사한 테스트베드 구축 등을 추진할 방침이다.

또 기업 입주 공간과 기술 지원·컨설팅 등을 제공하고, 스마트 제조 분야 전문 인력 양성을 위한 교육 프로그램도 운영한다.

김태흠 지사는 “충남은 2030년 AI 활용률 40%를 목표로 제도와 인프라 마련, 기업 지원과 인력 양성 등 4대 분야를 역점 추진하겠다”고 말했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
늦은 밤 정류장에 홀로… 치매 노인 구한 대학원생들의 ‘촉’
롯데카드 “CVC 번호 등 유출고객 28만명…19만명에 보호조치”
‘DJ 차남’ 김홍업 김대중평화센터 이사장 별세
미국인 76% “트럼프 노벨평화상 자격 없다”…美 여론조사
물놀이 사고로 뇌사…21살 대학생 김규민씨, 5명에 새 생명
대형 동물병원 늘고, 보호자 걱정 줄고… 반려동물 의료 시대 열렸다 [개st상식]
수도권 등에 최대 100㎜ 물폭탄… 25일까지 ‘가을비’
카톡 프로필은 인스타처럼… 채팅창선 챗GPT 바로 쓴다
국민일보 신문구독