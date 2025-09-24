“제주의 멋진 정원, 함께 나눠요”… ‘제주 그린스팟’ 사진 공모전
10월 21일까지 접수
제주도가 제주의 정원을 주제로 ‘제주 그린스팟 ᄒᆞᆫ디(함께)해요’ 사진 공모전을 개최한다.
‘그린스팟’(green spot)은 도시나 지역 내 나무와 꽃이 어우러진 녹지 공간을 의미한다. 제주도는 예부터 마당에서 크고 작은 정원을 가꾸어온 ‘정원의 섬’ 제주를 알리고, 정원 조성에 대한 관심을 높이기 위해 지난해부터 공모전을 추진하고 있다.
공모 대상은 개인이나 단체다. 직접 조성한 정원을 사진으로 찍어 응모하면 된다. 참가 신청서와 사진 원본을 내달 21일까지 이메일(ekfvod0804@korea.kr)이나 제주도 산림녹지과에 방문해 제출하면, 심사를 거쳐 11월 중 6점을 선정한다.
심사 기준은 정원 조성(30%), 관리 상태(20%), 심미성(20%), 활용성(15%), 개방 여부(15%)다. 선정작에는 상장과 상금 10~50만원을 수여한다.
공모전에 관한 자세한 사항은 제주도 누리집 고시·공고란에서 확인할 수 있다.
강애숙 제주도 기후환경국장은 “정원은 지친 마음을 위로하는 소중한 휴식 공간”이라며 “정원을 통해 따뜻한 마음과 풍성한 이야기를 나눌 수 있도록 많은 도민의 참여를 바란다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
