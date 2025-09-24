경기교통공사 ‘똑타’ 140만 다운로드 기념 이벤트 진행
경기교통공사는 통합교통플랫폼 ‘똑타’ 누적 다운로드 140만건을 돌파를 기념하는 이벤트를 진행했다.
경기교통공사는 지난 23일 똑타 앱 누적 다운로드 140만 돌파를 기념해 신규 가입자를 대상으로 경품 이벤트를 진행했다. 당첨자는 양주시 회천동에서 똑타를 다운로드한 회원으로, 이날 온누리상품권 30만원을 수여받았다.
똑타는 ‘똑똑하게 타다’라는 의미를 담은 통합교통플랫폼으로, 사용자가 버스·지하철 실시간 정보 확인은 물론 똑버스, 공유자전거, 공유킥보드(PM), 택시 호출과 결제를 한 번에 할 수 있는 서비스다. 2023년 시작된 이후 서비스 지역 확대와 교통수단 다양화에 힘입어 7월 말 130만건 달성 후 약 45일 만인 9월 16일 기준 140만건을 넘어섰다.
공사는 이번 성과를 기반으로 누적 다운로드 150만건 돌파 시점에도 온누리상품권 50만원을 지급하는 이벤트를 추진할 계획이다. 참여는 앱 다운로드 후 회원가입만으로 가능하며, 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 내려받을 수 있다.
민경선 경기교통공사 사장은 “똑타에 대한 관심이 높아지는 만큼 홍보를 더욱 강화해 도민들이 일상에서 교통 편의를 체감할 수 있도록 하겠다”며 “이벤트가 더 많은 도민들의 참여를 끌어낼 수 있길 기대한다”고 말했다.
