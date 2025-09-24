시사 전체기사 [속보] 김건희,서울남부구치소서 서울중앙지법으로 출발 입력:2025-09-24 12:38 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 때아닌 전국민 대청소에 시대착오? 손님맞이? 2 한반도 적대·대결 시대 종식 ‘E N D’ 천명 3 법사위 여당 강경파 잇단 돌발 행동… 당내서도 불만 고조 4 [속보] ‘DJ 차남’ 김홍업 김대중평화센터 이사장 별세 5 대통령실 특활비 내역 최초 공개… 45일간 하루 평균 1031만원 썼다 해당분야별 기사 더보기 1 “포기하지 않겠습니다”…이재용 회장 장남, 해군 정식 입교 [포착] 2 롯데카드 “CVC 번호 등 유출고객 28만명…19만명에 보호조치” 3 96년 걸리는 2만번의 ‘앉았다 섰다’… 로봇이 7일로 단축 4 흡입력 최고라더니… 중국산 무선청소기 스펙 뻥튀기 5 카톡 프로필은 인스타처럼… 채팅창선 챗GPT 바로 쓴다 해당분야별 기사 더보기 1 명동·대림·안산…혐중시위에 몸 피하는 中 관광객 2 경부고속도로서 3중 추돌…승용차 운전자 1명 사망 3 물놀이 사고로 뇌사…21살 대학생 김규민씨, 5명에 새 생명 4 계엄 때 ‘서강대교 회군’ 지시한 군인, 헌법 가치 수호 포상 5 165만 유튜버, 음주측정 거부하고 차 버리고 도주 해당분야별 기사 더보기 1 미 국방전략서 ‘한국·대만 배제’ 新애치슨라인 그어지나 2 “새 삶 시작하려 자녀 살해”…‘가방 시신 사건’ 한인 엄마 유죄 3 트럼프 “참을 수 없는 정도 아니면 타이레놀 먹지마”…논란은 계속 4 미국인 76% “트럼프 노벨평화상 자격 없다”…美 여론조사 5 트럼프 “유엔, 전쟁 종식에 도움 안 돼” 비판 해당분야별 기사 더보기 1 KS직행 마지막 승부…LG 매직넘버 소멸 vs 한화 추격 불씨 2 엄정화 “꿈을 쫓는 이야기는 뭐든 좋아…청자야, 꼭 깐느 가자” 3 부산서 쏟아진 환호… 케데헌 감독 “아이돌 된 기분” 4 PS 진출 ‘운명의 4연전’ 돌입한 롯데, 마운드 부활이 관건 5 LG 끝내나, 한화 뒤집나… 주말에 ‘마지막 승부’ 해당분야별 기사 더보기 1 다이소에서 샀는데 ‘급성간염’…회수 조치 내려진 ‘이것’ 2 대형 동물병원 늘고, 보호자 걱정 줄고… 반려동물 의료 시대 열렸다 [개st상식] 3 소음 속 말소리 잘 못 듣는 ‘최소 청력 손실’ 아이들 늘고 있다 4 다시 밤마다 ‘윙윙’…가을 모기 많아진 건 ‘이것’ 때문 5 여성 유방암 진료, 9년 만에 2배… 대부분 40·50대 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 트럼프 “우크라, 영토 수복 이상도 가능…나토는 러시아 격투기 격추해야” 미국인 76% “트럼프 노벨평화상 자격 없다”…美 여론조사 물놀이 사고로 뇌사…21살 대학생 김규민씨, 5명에 새 생명 대형 동물병원 늘고, 보호자 걱정 줄고… 반려동물 의료 시대 열렸다 [개st상식] 수도권 등에 최대 100㎜ 물폭탄… 25일까지 ‘가을비’ “의혹 제기 유튜버는 안 부르면서…” 트럼프 “유엔, 전쟁 종식에 도움 안 돼, 오히려 확전만” 명동·대림·안산…혐중시위에 몸 피하는 中 관광객 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요