인천시 ‘1000만 인천시민 대축제’ 개최…“화합의 장 마련”
시민의 날 맞아 인천시가 ‘1000만 인천시민 대축제’를 열고 전 세계 인천 가족의 화합을 도모한다.
인천시는 10월 11일부터 25일까지 15일간 지역 전역에서 제61회 시민의 날 기념행사와 시민행복주간을 운영한다고 24일 밝혔다.
특히 개막일인 11일에는 송도달빛축제공원에서 기념식과 공연, 체험행사, 드론쇼가 어우러진 ‘1000만 인천시민 대축제’가 성대하게 진행된다.
이번 행사는 300만 인천 시민과 700만 재외동포가 함께 어우러지는 대규모 문화축제로, ‘하나 된 인천, 인천에서 세계로’를 주제로 기획됐다.
행사 당일 오전 10시부터 오후 9시까지 축제장이 운영되며, 인천 음식 축제, 시민문화예술제, 재외동포 사진전 등 다채로운 프로그램이 마련된다.
위생정책과가 주관하는 ‘2025 인천 음식 축제’는 대형 비빔밥 퍼포먼스와 케이크 커팅식으로 시작해 다양한 음식 콘텐츠를 선보인다.
재외동포 사진전은 오전 11시부터 오후 7시까지 열려 인천과 세계를 잇는 정체성을 조명한다. 예술정책과가 준비한 시민문화예술제는 낮 12시부터 3부로 이어지며, 에픽하이·어반자카파·HYNN(박혜원) 등이 무대에 오른다.
오후 6시30분에는 공식 기념식이 열린다. 시민상 시상, 시장 기념사와 축사, 특별 세리머니, 인천시립소년소녀합창단 공연이 진행돼 행사 분위기를 고조시킬 예정이다. 축제의 대미는 드론 라이트쇼가 장식하게 된다.
시민행복주간은 11일부터 25일까지 이어지며 국화전시회, 인천 영화주간, 재외동포 홈커밍데이, 농특산물 장터 등 24개의 연계 행사가 시 전역에서 펼쳐진다. 행사 기간 시민임을 증명할 수 있는 신분증이나 주민등록등본을 지참하면 숙박시설, 유원시설, 문화시설 등에서 할인 혜택도 받을 수 있다.
시는 이번 시민의 날 기념행사를 통해 시민에게 일상 속 특별한 행복을 제공하고, 인천의 정체성과 공동체 의식을 강화하는 계기로 삼을 계획이다.
유정복 인천시장은 “제61회 시민의 날과 시민행복주간은 1000만 인천시민이 하나로 뭉쳐 자긍심을 고취하고 화합을 다지는 뜻깊은 자리”로 “이번 행사가 인천의 글로벌 위상을 높이고 시민이 주인공이 되는 진정한 축제가 되길 바란다”라고 말했다.
인천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사