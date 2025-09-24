AB6IX 박우진, 미진축산 모델로…활동 무대 확장

이러한 활동에 힘입어 박우진은 외식 브랜드 미진축산의 신규 광고 모델로 발탁돼 새로운 행보를 시작했다. 광고 촬영은 8월 말 경기 고양시 일산의 한 스튜디오에서 진행됐으며,

현장 관계자들은 브랜드가 강조하는 친근함과 신뢰감을 효과적으로 표현했다고 전했다.