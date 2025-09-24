[속보] 尹 “구치소 방문조사 희망”…특검 소환 요청 불응
윤석열 전 대통령이 12·3 불법계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀의 소환 통보에 응하지 않겠다고 밝혔다. 다만 특검팀이 구치소를 방문하는 경우 조사를 받겠다는 입장이다.
윤 전 대통령은 24일 오전 10시로 통보된 내란 특검의 소환 조사에 모습을 드러내지 않았다. 윤 전 대통령은 전날 구치소 측에 구두로 불출석하겠다는 뜻을 전달했고 불출석 사유서는 제출하지 않았다.
윤 전 대통령은 같은 날 변호인 접견에서 구치소에서 조사를 받을 의사가 있고 주말쯤 조사받길 바란다는 뜻을 밝혔다고 한다.
특검팀은 앞서 윤 전 대통령 측에 ‘계엄 선포 명분을 만들기 위해 북한 도발을 유도하려 했다’ 등의 외환 혐의에 대해 피의자 신분으로 조사하겠다고 통보했다. 외환 혐의를 두고 윤 전 대통령 피의자 조사에 나선 것은 처음이다.
특검팀은 오는 26일 열리는 윤 전 대통령 추가 기소 사건 1차 공판 기일과 보석 심문에 대해 법원에 중계를 신청했다. 박지영 내란 특검보는 “오늘 오전 서울중앙지법에 특검이 기소한 윤 전 대통령 사건 1차 공판 기일 및 보석 심문에 대해 중계를 신청했다”며 “국민의 알권리를 고려한 것”이라고 했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사