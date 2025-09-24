롯데카드 “CVC 번호 등 유출고객 28만명…19만명에 보호조치”

9일 서울 종로구 롯데카드 본사에 고객 개인정보 유출 해킹 사건과 관련해 카드센터 상담소가 마련돼 있다. 연합뉴스

이달 1일부터 23일 오후 6시까지 고객정보가 유출된 전체 고객 297만명 중 카드 재발급 신청 고객은 65만명, 비밀번호 변경은 82만명, 정지는 11만명, 해지는 4만명이다.

이번 침해 사고로 인해 발생한 피해에 책임지고 피해액 전액을 보상하겠다. 고객정보 유출로 인한 2차 피해도 연관성이 확인된 경우 전액 보상하겠다”고 강조했다.