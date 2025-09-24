시사 전체기사

박성재 전 법무부장관, 내란특검 조사 첫 출석

박성재 전 법무부 장관. 연합뉴스

박성재 전 법무부 장관이 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 혐의를 수사하는 조은석 특별검사팀에 처음으로 출석했다. 박 전 장관은 계엄 선포 당일 윤석열 전 대통령이 가장 먼저 소집한 국무위원 5명 중 1명이다.

박 전 장관은 24일 오전 9시52분 특검팀 사무실이 있는 서울 서초구 서울고검에 도착했다. 그는 ‘비상계엄 당일 심우정 전 검찰총장과 세 차례 통화를 왜 했는가’ ‘내란중요임무종사 혐의에 대해 어떤 입장인지’ 등 취재진 질문에 아무런 답변을 하지 않았다.

박 전 장관은 비상계엄 당일 실·국장 회의에서 법무부 검찰국에 ‘합수부 검사 파견을 검토하라’고 주문하고 출입국본부장에게 전화해 ‘출국금지팀을 대기시켜라’라고 지시한 혐의를 받는다. 교정본부장을 통해 수용공간 확보를 지시했다는 의혹도 있다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

