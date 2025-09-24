조태열 前장관, 해병특검 피의자 출석…‘호주대사 의혹’ 조사

조태열 전 외교부 장관이 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 24일 서울 서초구 순직해병특별검사팀으로 출석하고 있다. 연합뉴스

특검팀은 채상병 사건 수사외압의 주요 피의자였던 이 전 장관이 호주대사가 되는 과정에서 발생한 불법 행위를 수사할 방침이다.