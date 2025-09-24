고래문화재단, 울산 남구 감사서 업무 부실 무더기 적발

울산 남구 출자·출연기관인 고래문화재단이 남구 감사관 종합감사에서 인사·예산·계약·시설 전반의 부실을 지적받았다. 업무 운영 전반에서 적법성과 투명성이 미흡하다는 사실이 확인되며 비판 여론이 거세다.
남구 감사관은 고래문화재단에 대한 종합감사에서 인사 부실과 수의계약 부적정 등 기초적인 운영 미흡을 포함해 총 19건의 위법·부당 사례를 적발했다고 24일 밝혔다.
이에 따라 구는 시정 10건, 주의 7건, 개선 1건 등 행정 조치를 내렸다. 또 징계 2명, 훈계 4명, 주의 1명 등 7명의 신분상 조치와 함께 총 8620만원 규모의 재정상 조치도 이뤄졌다.
감사 적발 사례를 보면 ▲직원 평정 내규 미제정 ▲승진 후보자 명부 작성 누락 ▲시간외근무 휴식 시간 미부여 ▲식사 시간을 포함한 수당 산정 ▲사전 품의 없는 계약 체결 ▲금액 기준을 초과한 수의계약 등 인사·예산·계약 분야에서 기본 절차가 지켜지지 않았다. 퇴직급여 산정 과정에서 수당을 중복으로 반영해 114만원을 잘못 지급한 사례도 확인됐다.
시설·안전 분야도 허술했다. 소방 유도등을 차단하거나 소화기를 기준에 맞게 설치하지 않는 등 소방시설 관리가 부실했고, 공사 감독자 미선임, 준공검사 미이행 등 공사 관리도 미흡했다. 장생포문화창고 시설 사용료를 과소 징수하거나 납부 지연을 방치한 사례, 기록물 관리와 정보공개 처리 지연 등 기본 행정 절차를 소홀히 한 사례도 포함됐다.
이번 감사는 지난 5월 19일부터 6월 4일까지 열흘간 감사단장 등 6명이 참여해 진행됐다. 감사 범위는 2023년 9월부터 올해 4월까지 고래문화재단이 처리한 주요 업무 전반이다.
한편, 고래문화재단은 지난해 채용 과정에서도 공정성 논란을 빚은 바 있다. 남구가 별도로 실시한 공정 채용 전수조사에서 채용 절차 위반이 드러난 것이다. 지난해 4월 24일 보조 기간제근로자 채용 면접에서 재단 내부 위원이 면접관으로 참여했는데 이 위원과 근무 인연이 있는 응시자가 면접에 나왔다. 이 경우 면접 위원을 교체해야 했지만 절차가 지켜지지 않았고, 해당 응시자는 최종 합격했다.
