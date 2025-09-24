6년 만에 유엔 연단에 선 트럼프…유엔 비난과 자화자찬 속 北은 언급 안 해

“내가 7개 전쟁 끝낼 동안, 유엔은 전화도 없어”

“기후변화는 전 세계의 가장 큰 사기극”

“팔레스타인 국가 인정은 하마스에 대한 보상”

도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회에서 연설을 마친 뒤 손가락으로 누군가를 가리키고 있다. 연합뉴스

해결할 동안 유엔은 아무 성과도 없었다고 비난했다. 6년 만에 유엔총회 연단에 선 트럼프 대통령은 약 1시간 동안 기후변화 정책 반대, 경제 성과와 이민 정책 옹호 등 말폭탄을 쏟아냈지만

각국 정상을 향해 “이 ‘녹색 사기’에서 벗어나지 않으면 여러분의 나라는 실패할 것”이라고 경고했다.

유엔은 미국에 불법적으로 입국하려는 사람들을 지원하고 있으며 그들을 다시 돌려보내는 건 우리가 해야 한다”고 말했다.

마치 갈등을 부추기기라도 하는 듯 이 기구(유엔)의 일부 나라들은 팔레스타인 국가를 일방적으로 인정하려고 하고 있다고 비난했다. 최근 영국 프랑스 캐나다 호주 등 서방국들이 최근 팔레스타인 국가 지위를 인정한 것을 비판한 것이다.