지난 3년간 전국 철도사고 195건… 68명 숨졌다
최근 3년간 200건에 달하는 철도 사고가 발생해 137명의 사상자가 발생한 것으로 나타났다.
24일 국회 국토교통위원회 더불어민주당 문진석 의원실이 국토교통부에서 제출받은 자료에 따르면 2022~2024년 총 195건의 철도 사고로 인해 137명(사망 68명·부상 69명)의 사상자가 발생했다.
연도별로 사고 건수는 2022년 82건, 2023년 68건, 지난해 45건으로 나타났다.
사상자는 2022년 71명(사망 28명·부상 43명), 2023년 35명(사망 19명·부상 16명), 2024년 31명(사망 21명·부상 10명)이었다.
사고로 인한 재산 피해는 2022년 30억8500만원, 2023년 16억1500만원, 2024년 11억5300만원 등 총 58억5300만원으로 집계됐다.
사고 유형별로 살펴보면 열차가 다른 열차와 충돌하거나 탈선하는 등의 ‘철도 교통사고’가 158건으로 전체의 81%를 차지했다. 탈선이 53건, 건널목 사고가 22건, 충돌 사고가 9건 등이었다.
최근 3년간은 사고 건수 및 사상자 수가 감소세를 보였지만, 지난달에도 한국철도공사(코레일)가 관리하는 경북 청도군 경부선 열차 사고로 7명(사망 2명·부상 5명)이 숨지거나 다치는 대형 사고가 발생한 만큼 철도 운영기관의 안전 체계를 철저히 재정비해야 한다는 주문이 나온다.
2022∼2024년 철도 운영기관별 사고를 보면 전체의 77.4%인 151건이 코레일에서 발생했다. 서울교통공사가 14건, 공항철도·서울9호선이 각 4건, 부산교통공사가 3건 등이었다.
문진석 의원은 “철도는 국민의 일상적인 교통수단인 만큼 한 건의 사고라도 국민 생명과 안전에 직결된다”며 “사고 원인에 대한 면밀한 분석과 함께 재발 방지를 위해 철도 운영기관의 안전관리 체계를 대대적으로 강화해야 한다”고 말했다.
