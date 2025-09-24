지난 3년간 전국 철도사고 195건… 68명 숨졌다

지난 8월 18일 오후 경북 경산시 진량읍 일대 경부고속선에서 한국철도공사(코레일) 관계자들이 긴급복구 작업을 하고 있다. 이날 오후 동대구역에서 신경주역을 향하던 경부고속선 서울발 부산행 KTX 열차의 바퀴 1개가 경산시 진량읍 일대에서 궤도를 이탈했다. 뉴시스

명(사망 68명·부상 69명)의 사상자가 발생했다.

사고 유형별로 살펴보면 열차가 다른 열차와 충돌하거나 탈선하는 등의 ‘철도 교통사고’가 158건으로 전체의 81%를 차지했다. 탈선이 53건, 건널목 사고가 22건, 충돌 사고가 9건 등이었다.