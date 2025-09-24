비핵화 천명했지만 현실적 어려움 토로…북, 국제사회 복귀 돕고 교류확대 추진

이재명 대통령이 23일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부 총회장에서 기조연설을 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령의 비핵화 구상이 현실화하기까지는 상당한 노력과 시간의 소요가 불가피해 보인다.

비핵화라는 원칙은 유지하면서도 현실적인 해법을 찾겠다는 의미로 해석된다.

핵무기의 중단→축소→비핵화 3단계 해법 중 ‘중단’ 단계에만 진입해도 북한에 경제적 이득이 될 교류·협력 강화에 착수할 것으로 관측된다.

열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 북·미 간 회동이 성사된다면 이에 대한 탐색전이 벌어질 수 있다. 일부에선 판문점 회동 가능성이 여전히 거론된다.

하지만 문재인정부 당시 시도됐던 정상 간 담판에 따른 ‘탑 다운’ 방식이 실패하면서 무턱대고 정상 간 만남이 이뤄질 가능성은 낮다는 게 대체적인 관측이다.