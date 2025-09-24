이 대통령 "E.N.D 이니셔티브로 한반도 적대와 대결 시대 종식"

이재명 대통령이 23일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부 총회장에서 기조연설을 하고 있다. 연합뉴스

제80회 유엔총회 참석을 위해 방미 중인 이 대통령은 23일(현지시간) 기조연설에서 “민주 대한민국은 평화공존, 공동 성장의 한반도를 향한 새로운 여정을 시작하겠다”면서 “대한민국은 ‘E.N.D 이니셔티브’로 한반도의 냉전을 끝내고 세계 평화와 번영에 기여하기 위한 책임과 역할을 다하겠다”고 선언했다.

이 대통령은 “

‘END’를 중심으로 한 포괄적인 대화로 한반도에서의 적대와 대결의 시대를 종식(END)하고, 평화공존과 공동성장의 새 시대를 열어나가야 한다”고 강조했다.

취임 직후부터 강조해 온 3단계 방법론을 국제사회에 공식화했다. 이 대통령은 “(북한의) 핵과 미사일 능력 고도화 ‘중단’부터 시작해 ‘축소’의 과정을 거쳐 ‘폐기’에 도달하는 실용적, 단계적 해법에 국제사회가 지혜를 모아야 할 것”이라며 “한반도의 항구적 평화 실현은 분쟁으로 고통받는 인류에게 새로운 희망과 가능성을 선물할 것”이라고 역설했다.