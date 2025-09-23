‘시즌 공동 다승’ 문도엽, 프리미엄 맥주 ‘에비스’와 서브 후원 계약 체결
올해 2승으로 커리어 하이 시즌을 보내고 있는 문도엽(33·DB 손해보험)이 프리미엄 맥주 브랜드 에비스(YEBISU)의 공식 수입·유통 업체 엠즈베버리지와 서브 후원 계약을 체결했다.
이번 후원을 통해 문도엽은 에비스 로고가 부착된 의류 등을 착용하고 투어 활동을 하게 된다. 후원 계약의 첫 행보로 지난 14일 막을 내린 ‘제41회신한동해오픈’에서 에비스X문도엽 프로 포토존과 ‘문도엽 사인볼’ 증정 이벤트 등 다양한 행사를 진행하기도 했다.
문도엽은 지난 2018년 제61회 KPGA 선수권대회 우승, 2021년 제16회 DB손해보험 프로미 오픈 우승, 2022년 DGB금융그룹 오픈 우승을 차지했다. 올해는 GS칼텍스 매경오픈과 파운더스컵에서 우승했다.
엠즈베버리지의 에비스맥주 관계자는 “프리미엄 맥주 브랜드 에비스의 위상에 맞는 놀라운 성적을기록 중인 문도엽 프로와 후원 체결을 통해 다양한 활동을 펼쳐 나갈 계획”이라며 “에비스는 올시즌 문도엽 프로가 최고의 성적을 거둘 수 있도록 적극적으로 지원해 나가겠다”고 전했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사