XGOLF, 클럽 모우에서 만추(晩秋) 정취 만끽할 ‘가을 대관 행사’ 개최
23일부터 사전 예약 가능
국내 최대 골프 통합 플랫폼 쇼골프가 운영하는 엑스골프(XGOLF)는 오는 10월 31일 강원도 홍천 클럽 모우CC에서 가을 대관 행사를 개최한다.
지난 9월에 이어 다시 열리는 이번 행사는 깊어가는 가을의 정취 속에서 참가자들에게 특별한 추억을 선사할 예정이다.
클럽모우CC는 2022~2023년소비자 만족 10대 골프장에 선정된 명문 골프장으로, 자연지형을 살린 설계와 철저한 코스 관리로 골퍼들 사이에서 높은 평가를 받고 있다.
총 27홀 규모로 난이도가 높은 마운틴 코스, 물 요소가 어우러진 오아시스코스, 자연 그대로의 산세를 살린 와일드 코스 등 각기 다른 매력을 지닌 코스를 갖추고 있다.
최근에는 코스 관리 개선으로 잔디, 티잉 그라운드, 그린 상태가 크게 향상되어 최적의 플레이 환경을 자랑한다. 23일부터 최저 그린피 11만 9000원부터 합리적인 가격으로 예약이 가능하다.
특히 이번 가을 대관 행사는 단순한 라운드를 넘어, 명문 골프장에서의 특별한 경험을 원하는 골퍼들에게 최적의 선택지가 될 전망이다.
엑스골프(XGOLF)는 업계 1위 골프부킹 플랫폼으로 온라인과 모바일 환경에서 누구나 손쉽게 골프예약을 진행할수 있도록 다양한 서비스를 제공하고 있다.
엑스골프(XGOLF) 관계자는 “이번대관 행사는 프리미엄 코스와 자연 친화적인 환경 속에서 골퍼들이 가을 라운드를 만끽할 수 있도록 기획했다”라며 “앞으로도 다양한 이벤트와 차별화된 혜택을 통해 골퍼들에게 더욱 만족스러운 경험을 제공하겠다”라고말했다.
엑스골프(XGOLF) 공식 홈페이지와 골프 앱을 통해 간편하게 예약이 가능하다.
