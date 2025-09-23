콘 아야나, 일본 국적으로는 최초로 KLPGA드림투어 우승

연장 2차전에서 김소정 꺾어

KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 우승자 콘 아야나. KLPGA

올 시즌 드림투어에 처음 출전해 생애 첫 우승을 일궈낸 콘은 “정말 기쁘다. 일본인 최초의 우승이자 생애 첫 드림투어 우승이라 더욱 뜻깊다”라며 “