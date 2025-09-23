화순군, 전국 최대 규모 화순춘란재배온실 준공
27~28일 품평회와 준공식 행사
전남 화순군은 28일 전국 최대 규모의 화순춘란재배온실 준공식과 함께 제2회 화순난연합회 품평회를 개최한다고 밝혔다.
27~28일 품평회와 준공식 행사는 화순 난 산업의 우수성을 널리 알리고, 새로 조성된 춘란온실의 준공을 기념하는 뜻깊은 자리로 마련된다.
준공식은 28일 오전 10시 화순춘란 재배온실(능주면 만수리 556-8)에서 개최된다. 새로 조성된 재배온실은 3186㎡로 전국 최대 수준이다. 춘란 재배를 희망하는 군민에게 33㎡, 26㎡ 단위로 분양된다.
화순군은 이를 통해 난 재배 농가에 안정적인 재배 기반을 제공하고, 난 산업 발전을 적극적으로 지원하겠다는 의지를 확고히 할 방침이다.
난 품평회는 화순난연합회 주관으로 지난해에 이어 2회째 열리며, 올해는 새롭게 조성된 재배온실에서 진행될 예정으로 더욱 뜻깊은 의미가 있다.
행사 첫째 날인 27일 화순난연합회 회원들의 다양한 작품들이 접수되고, 심사위원들의 엄정한 심사가 진행될 예정이며, 28일엔 준공식과 더불어 다채로운 부대행사가 이어진다.
특히 우수 난 품종을 한자리에서 볼 수 있는 전시뿐만 아니라, 난 경매 행사를 통해 희귀 품종 소장의 기회를 제공한다. 방문객들을 위한 행운권 추첨 이벤트도 열려 행사에 활력을 더할 것으로 기대된다.
화순난연합회 배용일 회장은 “새로운 온실에서 제2회 품평회를 개최하게 되어 매우 뜻깊다”라며, “이번 품평회를 통해 화순 난의 아름다움을 널리 알리고, 난 재배 농가에 실질적인 도움이 되길 바란다. 많은 분의 관심과 방문을 기대한다”고 말했다.
한국난산업화단지추진TF 김선곤 부단장은 “이번 재배온실 준공은 화순군뿐만 아니라, 전국 난 산업 발전을 위한 중요한 출발점”이며, “화순군은 앞으로도 난 재배 농가의 경쟁력 강화를 위해 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.
행사 관련 문의는 한국난산업화단지추진TF로 하면 된다.
화순=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사