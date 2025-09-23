태조 이성계 어진, 의정부서 새롭게 제작된다

의정부문화재단, 태조 이성계 어진 제작 발표회 개최

김동근 의정부시장이 23일 의정부문화역 이음 갤러리에서 열린 태조 이성계 어진 제작 발표회에서 어진 제작 의미에 대해 설명하고 있다. 의정부시 제공

이날 행사에는 김동근 의정부시장과 내외빈, 시민 약 70명이 참석해 의정부 고유의 역사 정체성을 확립하기 위한 이번 사업의 의미를 공유했다.

10월 8일까지 의정부문화역 이음 갤러리에서 무료로 열리며 추석 연휴 기간에도 정상 운영된다.