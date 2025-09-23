지애드스포츠, KLPGA투어 해외 중계권 판매 대행 계약 체결
스포츠마케팅 전문기업 ㈜지애드스포츠가 한국여자프로골프협회(KLPGA)의 공식 중계권 파트너사인 SBS미디어넷과 2025~2027년 KLPGA 해외 중계권 판매 대행 계약을 체결했다.
이번 계약을 통해 해외 시청자들이 KLPGA 투어를 더욱 다양한 채널과 플랫폼을 통해 시청할 수 있게 됐다. 이는 한국 여자골프의 위상을 해외에 더욱 널리 알리는 계기가 될 전망이다.
지애드스포츠는 계약 체결과 동시에 말레이시아/브루나이의 ASTRO, 미국/캐나다 ODK와 KLPGA 중계권 계약을 성사시켰다. 이어 호주 FOX SPORTS와 태국 TRUEVISION이 KLPGA 하나금융그룹 챔피언십을 스포츠 채널 및 OTT 동시 생중계 편성케 하여 호주와 태국에 KLPGA를 쇼케이스 하는 성과까지 거뒀다.
이는 KLPGA의 글로벌 팬층 확산과 한국 여자골프의 국제적 위상 강화를 보여주는 상징적 성과로 평가된다.
지애드스포츠 관계자는 “KLPGA가 한국을 넘어 세계 무대에서도 사랑받을 수 있도록 다양한 해외 미디어 플랫폼들과 적극 협력하고 있다”며 “지애드스포츠는 창립 이래 골프 대회 운영, 선수 매니지먼트 등에서 쌓아온 경험과 노하우를 해외 미디어 네트워크와 결합하여한국 여자골프의 브랜드 가치를 더욱 높이고, 세계 팬들에게 KLPGA의 매력을 전하겠다”고 강조했다.
한편 KBO와 KOVO의 해외 중계권 사업을 주도해온 지애드스포츠는 이번 KLPGA 해외 중계권 판매 추진을 통해 한국을 대표하는 글로벌 스포츠 중계권 선도 기업으로 기대를 모으고 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
