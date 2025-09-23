‘최경주재단 골프 꿈나무’윤태환, 현대해상 최경주 인비테이셔널 출전권 획득

25일부터 나흘간 경기도 여주 페럼클럽에서 열리는 KPGA투어 현대해상 최경주 인비테이셔널에 출전하는 최경주재단 골프 꿈나무 14기 윤태환. 최경주재단

윤태환은 “한 샷 한 샷 집중하는 데 최선을 다했다. 아직 부족한 점이 많지만 좋은 결과를 얻어 감사하다”며 “앞으로도 훈련에 더욱 매진해 꾸준히 성장하는 모습을 보여드리겠다”고 각오를 밝혔다.