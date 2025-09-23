자동차 마니아 사로잡는 공간…현대 모터스튜디오 서울 11년 만에 새단장

리뉴얼 오픈한 서울 강남구 ‘현대 모터스튜디오 서울’ 1~2층에 위치한 ‘오토라이브러리’ 전경. 현대자동차 제공

서울 강남구에 있는 ‘현대 모터스튜디오 서울’이 새 단장을 마쳤다. 현대자동차그룹이 운영하는 전 세계 7개의 모터스튜디오 가운데 2014년 첫 번째로 문을 연 이곳은 11년 만에 리뉴얼을 거쳐 ‘자동차에 대한 모든 취향을 담은 놀이터’로 재탄생했다.

리뉴얼 오픈한 서울 강남구 ‘현대 모터스튜디오 서울’ 4층에 전시된 아이오닉 시리즈 ‘다이캐스트 월’ 전경. 현대자동차 제공