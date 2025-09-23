‘별들의 전쟁’ 라이더컵 26일 개막…셰플러의 미국이냐, 매킬로이의 유럽이냐

역대 전적 27승2무15패로 미국팀 우위

26일부터 사흘간 미국 뉴욕주 파밍데일의 베스페이지 블랙 코스에서 열리는 미국과 유럽간의 남자 골프 대항전 라이더컵 개막에 앞서 가진 기자회견에 참석해 질문에 답하고 있는 미국팀 키건 브래들이 캡틴과 유럽팀 루크 도널드 캡틴(오른쪽). AFP연합뉴스

양 팀 단장은 미국은 키건 브래들리, 유럽은 루크 도널드(영국)가 맡았다. 두 팀의 원투 펀치는 세계 랭킹 1, 2위인 스코티 셰플러(미국)와 로리 매킬로이(북아일랜드)다.