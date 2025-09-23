다이소에서 샀는데 ‘급성간염’…회수 조치 내려진 ‘이것’

회수 대상 제품 정보.식품의약품안전처 제공

생활용품점 다이소 등에서 판매된 대웅제약 건강기능식품 ‘가르시니아’에서 간 기능 관련 이상사례가 2건 발생해 전량 회수 조치됐다. 체지방 감소에 도움을 주는 건기식으로, 이상사례 모두

이어 “공인된 외부 시험 기관을 통해 원료와 완제품의 품질을 객관적으로 검사했으나 어떠한 이상도 발견되지 않았다”면서도 “고객 안전을 최우선으로 생각해 인과관계가 명확하게 규명되지 않았지만, 선제적으로 유통된 제품 전량을 자진 회수하고 소비자 보호를 위한 조치를 완료했다”고 강조했다.