‘작은거인’이다연, KLPGA투어 최초 4개 메이저대회 석권 도전

25일 개막 시즌 최종 메이저 하이트진로 챔피언십 출전

유현조·노승희·이예원·방신실·이동은 등 우승 경쟁 예상

오는 25일부터 나흘간 동안 경기도 여주시 블루헤런GC에서 열리는 올 시즌 마지막 메이저대회 하이트진로 챔피언십에서 투어 최초로 4개 메이저대회 석권에 도전하는 이다연. KLPGA

오는 25일부터 나흘간 동안 경기도 여주시 블루헤런GC에서 열리는 올 시즌 마지막 메이저대회 하이트진로 챔피언십 2연패 도전에 나선 김수지. KLPGA

오는 25일부터 나흘간 동안 경기도 여주시 블루헤런GC에서 열리는 올 시즌 마지막 메이저대회 하이트진로 챔피언십 공식 포스터. KLPGA

오는 25일부터 나흘간 동안 경기도 여주시 블루헤런GC(파72)에서 열리는 올 시즌 마지막 메이저대회 하이트진로 챔피언십(총상금 15억 원·우승 상금 2억7000만 원)이 도전 무대다.

KLPGA 투어 메이저대회에서 4차례 이상 우승한 선수는 고우순(61),

신지애(37), 장하나(33·3H), 김효주(30·롯데) 등 5명이 있지만 별개 대회 우승이 아니다.

‘가을여왕’이라는 닉네임이 붙은 김수지(29·동부건설)는 대회 2연패에 나선다. 김수지는

대상 포인트와 상금 순위 1위에 자리한 유현조(20·삼천리), 노승희(24·요진건설)도 시즌 2승에 도전한다. 나란히 시즌 3승을 거둬 다승 공동 1위를 달리고 있는 방신실(20·KB금융그룹)과 이예원(22·메디힐)도 4승 고지 선점에 나선다.

여기에 올 시즌 위너스 써클 멤버인 홍정민(23·CJ), 박현경(25·메디힐), 이동은(20·SSBI저축은행), 고지우(23)와 고지원(21·이상 삼천리), 박혜준(22)과 김민솔(19·이상 두산건설) 등도 우승에 도전한다.

윤이나(22·솔레어)도 출전한다. 윤이나는 지난달 제주 삼다수 마스터스에 출전해 공동 3위에 입상한 바 있다.