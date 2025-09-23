이대통령, 월가 최대 자산사 CEO 접견…“韓, 아태 AI수도로”

유엔총회 참석차 미국을 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 22일(현지시간) 뉴욕 JFK공항에 착륙한 공군 1호기에서 환영객에게 인사하고 있다. 연합뉴스

핑크 회장은 “한국이 아시아·태평양 지역의 AI 수도가 될 수 있도록 글로벌 자본을 연계해 적극적인 협력을 하겠다”는 뜻을 밝혔다고 하 수석이 전했다.

MOU에는 국내 AI 및 재생에너지와 관련한 인프라 협력을 논의하고 늘어나는 AI 수요에 대응하기 위한 통합적 접근법을 함께 모색한다는 내용이 포함됐다.

블랙록 같은 세계 최고 자산운용사의 대규모 투자는 통상 수십조원 단위를 얘기한다”고 답했다.