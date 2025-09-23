[속보] 이 대통령 뉴욕 도착…UN총회 일정 시작
UN총회 참석을 위해 방미길에 오른 이재명 대통령이 미국 뉴욕에 도착했다. 이 대통령을 태운 공군 1호기는 22일(현지시간) 뉴욕 JFK 국제공항에 착륙했다.
이 대통령은 방미 첫날 세계 최대 자산운용사 블랙록의 래리 핑크 최고경영자를 만나 AI·에너지 전환 협력 방안을 논의한다.
이어 23일 오전 유엔 총회 기조연설을 할 예정이고, 24일 유엔 안전보장이사회에서 ‘인공지능(AI)과 국제 평화·안보’를 주제로 토의를 주재하며 국제사회의 공동 대응 방안을 논의한다.
마지막 날에는 미국 월가 금융계 인사와 한국 기업인이 함께하는 한국경제설명회(IR) 투자 서밋 행사를 주재할 예정이다.
대통령실은 이 대통령의 방미를 계기로 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담은 추진하지 않겠다는 입장이지만, 약식 회담이나 회의장 등에서 조우할 수도 있어 두 정상 간 만남 여부에도 관심이 쏠린다.
뉴욕=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
