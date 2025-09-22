EU처럼…최태원 “한·일 경제통합 필요”
최태원 “일본과 협력해 반도체 개발 중”
최태원 SK그룹 회장이 한국과 일본은 유럽연합(EU) 같은 경제공동체 방식의 협력이 필요하다고 강조했다.
22일 일본 요미우리신문에 따르면 최근 한국 정부가 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입을 검토하기로 한 데 대해 최 회장은 “CPTPP 가입도 좋지만 완만한 경제 연대가 아니라 EU 같은 완전한 경제통합이 필요하다”고 말했다.
CPTPP는 일본 등의 주도로 2018년 출범한 다자간 자유무역협정(FTA)이다. 한국 정부는 지난 3일 경제장관회의를 열고 CPTPP 가입을 검토하기로 했다.
최 회장은 한일 경제 블록에 대해 “사회적 비용과 경제 안보에 드는 비용도 줄일 수 있다”며 “미국, EU, 중국에 이어 세계 4위의 경제권이 될 수 있다”고 강조했다.
이어 그는 “한일 간 무역량은 크게 늘었지만 앞으로는 무역만으로 경제가 성장하기는 어렵다”며 인공지능(AI)이나 반도체가 협력의 대표 사례가 될 수 있다고 덧붙였다.
최 회장은 SK 그룹이 일본과 협력해 반도체를 개발 중이라고 밝혔다. 최 회장은 “일본 NTT와 반도체 기술 개발에 대한 논의를 진행하고 있다”며 “아이온(IOWN, Innovative Optical & Wireless Network) 프로젝트에도 참여해 새 반도체 개발을 진행 중”이라고 설명했다.
아이온은 NTT, SK텔레콤, 소니, 인텔 등이 참여하는 차세대 통신 네트워크 다국적 프로젝트다. 통신 데이터를 기존의 전기가 아닌 빛 형태로 전달해 지연 없이 빠르면서도 전력 소모를 줄이는 기술을 개발하고 있다.
최 회장은 “일본 NTT와도 반도체 기술 개발에 관한 논의를 진행하고 있고 도쿄일렉트론 등과도 많은 교류를 하고 있다”며 “SK는 환경이 조성되면 일본에 더 큰 투자를 행할 수 있고 투자 의사는 명확히 존재한다”고 설명했다.
최 회장은 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세정책과 관련해 “세계적으로 공급망 재편과 통상질서 변화를 일으키고 있다”며 “새로운 환경에 적응할 필요가 있고 한일 양국이 공동 대응하는 노력이 중요하다”고 말했다.
요미우리에 따르면 이번 인터뷰는 지난 15일 최 회장의 오사카·간사이 만국박람회(오사카 엑스포) 방문 때 이뤄졌다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
