7년만에 침묵 깬 레슬링…정한재, 세계선수권대회 은메달

정한재(왼쪽)가 22일(한국시간) 크로아티아 자그레브에서 열린 레슬링 세계 선수권 대회 남자 그레코로만형 63kg 결승에서 은메달을 따낸 뒤 시상대에 올라 기념사진을 찍고 있다. EPA연합뉴스

7년 만에 한국 선수가

정한재는 이번 대회 결승까지 거침없이 올라갔다. 예선에서 만난 이반 이자토비츠(크로아티아)를 7대 1로 가볍게 눌렀고, 16강에선 나카무라 마나토(일본)를 상대로 6대 0

러시아 출신의 개인중립선수 세르게이 예멜린과의 8강에선 1대 1로 경기를 마친 뒤

선취점 우선 원칙으로 승자가 됐다.

준결승에서도 무함마드 케쉬트카르(이란)를 5대 3으로 누르며 기세를 이어갔다.

정한재가 20일(현지시간) 크로아티아 자그레브 아레나에서 열린 2025 세계레슬링연맹(UWW) 세계선수권대회 남자 그레코로만형 63㎏급 준결승에서 무함마드 케쉬트카르(이란)를 상대하고 있다. EPA연합뉴스

2022 항저우 아시안게임 남자 그레코로만형 60㎏급에서 동메달을 따낸 한국 레슬링 간판선수다. 아시안게임이 끝난 뒤 67㎏급으로 체급을 올렸지만 2024 파리올림픽 선발전에서 탈락한 이후 63㎏급으로 체급을 다시 낮췄다.

이번 대회 은메달로 3년 뒤 열릴 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 전망도 밝아졌다.