‘기능성 깔창’ 바디파인, 온누리약국 공식 입점

전국 300개 지점에서 팝업스토어로 운영…체험·구매 가능

교정 깔창 ‘아치파인’·부기 완화 도움 ‘포인트핏’ 등 선보여

바이파인 공식모델인 마라토너 이봉주(왼쪽) 선수와 헬스 유튜버 '핏블리'. 바디파인 제공

바디파인은 마라토너 이봉주 선수를 브랜드 모델로 내세워 그동안 온라인 플랫폼을 중심으로 브랜드 인지도를 쌓아왔다. 이번에 입점한 주요 제품은 헬스 유튜버 ‘핏블리’가 직접 선택한 아치 교정 깔창 ‘아치파인’, 걸을 때마다 다리 부기 완화에 도움 줄 수 있도록 설계한 ‘포인트핏’ 99.9%항균 효과를 통해 발 환경 개선을 위한 3단계 케어 시스템 ‘파인톱’ 등이다.

특히 파인톱은 풍성한 거품이 형성돼 피부 자극을 줄이는 동시에 청결 유지에 도움을 줄 수 있다.

팝업스토어에서는 가격 할인 혜택을 받을 수 있으며 실물 샘플 체험도 가능하다. 자세한 매장 리스트 및 팝업 운영 일정은 바디파인 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.