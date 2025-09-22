“보고싶었어”…3달 만에 머스크 만난 트럼프가 한 말
공개적으로 불화를 빚었던 도널드 트럼프 미국 대통령과 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 석 달 만에 공식 석상에서 마주쳐 대화를 나눠 그 내용에 관심이 쏠리고 있다.
영국 대중지 데일리 메일은 21일(현지시간) 독순술(입술과 얼굴 움직임으로 대화 내용을 알아내는 기술) 전문가까지 동원해 미국 우익 청년활동가 찰리 커크 추모식에 함께 참석한 트럼프 대통령과 머스크 간 대화 내용을 분석했다.
전문가 분석에 따르면 둘 간에 상당히 화기애애한 대화가 오간 것으로 보인다.
트럼프 대통령과 머스크는 이날 커크 추모식이 열린 애리조나주 피닉스 교외 글렌데일 스테이트팜 스타디움에 방탄유리로 된 대통령 전용석에 나란히 앉았다.
두 사람은 악수를 한 뒤 대화를 나눴는데, 트럼프 대통령은 몸을 기울여 머스크에게 뭔가를 말했고, 머스크는 여러 차례 고개를 끄덕였다.
독순술 전문가 니콜라 히클링에 따르면 트럼프 대통령은 머스크가 옆에 앉자 그를 향해 몸을 돌리며 “어떻게 지내?”(How are you doing?)라고 안부를 물었다.
이어 그는 머스크에게 “그래서 일론, 이야기하고 싶어 했다고 들었는데”라고 말했고, 머스크는 대답 대신 어깨를 으쓱했다.
그 뒤 데이나 화이트 UFC 회장이 대화에 합류하자 트럼프 대통령은 “일이 잘 풀려 정상으로 돌아오도록 노력해보자”라며 머스크에게 제안했다.
머스크는 이에 고개를 끄덕였고, 트럼프 대통령은 양손으로 그의 손을 꼭 붙잡고 “보고 싶었다”(I have missed you)고 말했다고 한다.
이날 두 사람 만남과 독순술 전문가가 추정한 대화 내용은 지난 6월 이들이 빚었던 심각한 갈등과는 사뭇 다른 모습이다.
머스크는 지난해 미 대선에서 당시 공화당 후보였던 트럼프 대통령을 공개 지지했었다. 이후 트럼프 2기 행정부 출범하면서 정부효율부(DOGE) 수장을 맡으며 트럼프 대통령 최측근으로 활동했다.
그러나 지난 5월 DOGE 수장에서 물러난 뒤 SNS를 통해 정부 정책을 비난하기 시작했고, 트럼프 대통령도 맞대응하면서 두 사람은 수차례 충돌했다.
특히 머스크는 신당 창당 구상을 띄우며 트럼프 대통령을 자극했고, 이에 트럼프 대통령도 머스크가 보유한 기업의 정부 계약 취소를 언급하면서 갈등은 심각한 수준으로 치달았다.
CNN 방송은 트럼프 대통령과 머스크가 대화하는 모습이 주목할 만하다며 찰리 커크가 두 사람 갈등을 중재하려 했다는 점을 고려하면 커크에게도 의미 있는 순간일 것이라고 평가했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
