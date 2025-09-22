포항시의회 민주당 의원들 ‘의회사무국장 징계 촉구’…막말·중립성 훼손
경북 포항시의회 더불어민주당 의원들이 의회사무국장 A씨의 언행을 문제 삼으며 징계를 촉구하고 나섰다. 사무국장의 중립성 훼손과 의회 운영 파행이 도를 넘었다는 주장이다.
민주당 의원들은 22일 기자회견을 열고 “포항시의회 9대 후반기는 협치가 사라지고 파행, 독단 운행이 계속되면서 의회 본연의 기능과 역할을 퇴행시키고 있다”며 “중립을 지켜야 할 사무국장이 막말을 서슴지 않고 의원 위에 군림하려는 듯한 태도를 보이고 있다”고 비판했다.
사건의 발단은 지난 19일 제325회 임시회 본회의에서 벌어졌다. 운영위원회가 상정한 ‘의원 연구단체 구성 및 운영 조례 일부개정안’ 표결 과정에서 전자투표 결과와 선포된 재석 인원이 불일치하는 오류가 발생했다.
민주당 의원들은 “사무국과 의사팀의 미숙한 회의 운영으로 절차적 하자가 발생했다”며 “중대한 사안이었다면 법적 문제로 이어질 수 있었다”고 지적했다.
이 과정에서 A 국장이 의원들의 설명 요구에 “의원이 변했다”, “내가 왜 의원들 평가 못 하느냐”는 등 고성을 지르고 반말을 했다는 것이다.
또 A 국장이 의회 고문변호사 법률 자문 과정에서도 중립을 훼손했다고 비판했다. 특정 의원의 요청으로 법률 자문을 진행하면서 관련 당사자들에게 내용을 공유하지 않았고, 문제 제기에 대해 “경찰에 가서 하면 된다”는 식의 발언을 했다고 주장한다.
민주당 의원들은 “사무국장의 안하무인식 태도는 의회 인사권 독립의 폐해를 보여준다”며 “의장단 눈치만 보는 구조 속에서 사무국이 본연의 역할을 저버리고 있다”고 목소리를 높였다.
이어 “시민을 대표하는 지방의회가 본연의 기능을 회복하기 위해서는 사무국장에 대한 책임 있는 조치가 필요하다”며 징계를 촉구했다.
