산림청, 추석 명절 연휴 맞아 임도 한시 개방

정선 가리왕산 임도. 산림청 제공

지역 실정에 맞춰 탄력적으로 운영할 예정이다. 자세한 개방 안내는 관할 시·도 및 국유림관리소로 문의하면 된다.

박은식 산림청 산림산업정책국장은 “임도를 이용해 편안한 성묘를 다녀오시길 바란다”며 “임도를 이용할 때는 현지 여건 등을 사전에 확인해주시고, 벌초 등을 할 땐 안전한 이용을 하시기 바란다”고 말했다.