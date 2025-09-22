시사 전체기사

‘문경오미자축제’에 6만7천여명 방문해 7억 9천여만원 판매

입력:2025-09-22 15:42
공유하기
글자 크기 조정

소비 효과, 브랜드가치 상승 효과까지 합하면 수 십 억원 경제적 효과가 기대

‘제21회 문경오미자축제’ 관람객들이 오미자 제품을 구매하기 위해 둘러보고 있다. 문경시 제공


경북 문경시는 지난 19일부터 3일 동안 동로면 금천둔치에서 열린 ‘제21회 문경오미자축제’에 6만7000여명이 방문해 생오미자 등 7억 9000여만원의 판매수익을 올렸다고 22일 밝혔다.

시에 따르면 이번 문경오미자축제는 ‘문경오미자, 맛과 건강을 담다!’는 주제로 오미자 주산지 동로면에서 지난 19일부터 21일까지 사흘간 개최됐다.

축제 현장에서는 생오미자, 당절임 등 다양한 제품을 최대 10% 할인가격으로 판매했다.

올해는 체험형 프로그램과 편의시설을 대폭 강화하고 금천 둔치에는 코이텐트가 설치된 쉼터존과 물놀이를 즐길 수 있는 워터존을 마련했다.

박서진, 전유진, 마이진, 박군, 영기, 주미, 앵두걸스 려화, 박미영 등 인기 가수들도 축제에 흥을 더했다.

신현국 문경시장은 “축제기간 동안 직접적인 매출뿐만 아니라 지역 상권 전반에 파급되는 소비 효과, 브랜드가치 상승효과까지 합하면 수 십 억원의 경제적 효과가 기대된다”며 “앞으로 문경 오미자축제를 세계적 축제로 키워가겠다”고 말했다.

문경=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
7월 가출한 30대 남성 산청 폐가서 발견
‘초코파이 절도’ 재판에 전주지검장 “기소유예 어려웠을 것”
명절 승차권 암표 거래 최대 1000만원…코레일 강력 대응
신라호텔, 결혼식 두 달 전 예약 취소…주진우 “정부에 헌납?”
“반성문 86번, 반성의 기미 없었다”…명재완에 사형 구형
“주방에서 이 3가지를 없애라”…하버드 의사의 경고
“중국은 왜 전쟁 선호할까”…전지현 대사에 발끈한 中
‘무료 국수 맛있게 먹었잖아!’ 한수원 현수막…김민석 “모욕적”
국민일보 신문구독