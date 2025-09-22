대전시, 국산 AI 반도체 실증·확산 나선다

대전시와 한국전자통신연구원, 리벨리온, 퓨리오사AI 관계자들이 22일 업무협약을 맺고 기념촬영을 하고 있다. 대전시 제공

국산 AI 반도체를 탑재한 마이크로데이터센터(MDC)를 개발해 산업 현장에 적용하기 위해 추진된다.

사업은 ETRI가 총괄을 맡고 한국전자기술연구원, 케이티엔에프, 젝사젠, 유클리드소프트 등 19개 기관이 공동 연구와 실증을 지원한다.

유득원 대전시 행정부시장은 “1989년 ETRI가 세계 최초로 4메가 D램을 개발하며 대전에서 대한민국의 반도체의 역사가 시작된 것처럼, 이번 사업을 통해 AI 반도체 실증과 확산의 중심지가 되겠다”며 “대전이 ‘K-AI’ 시대를 선도할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.