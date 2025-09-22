부동산개발협회, 창립 20주년 행사 개최 “새로운 20년 시작”
한국부동산개발협회(KODA)가 오는 11월 20일 서울 강남구 그랜드인터컨티넨탈 서울 파르나스 호텔에서 창립 20주년 기념행사를 연다고 22일 밝혔다.
20주년 기념행사 명칭은 ‘A.N.D 20’이다. ‘ALL NEW DEVELOPER PROJECT(올 뉴 디벨로퍼 프로젝트)’와 20년을 뜻하는 숫자 20을 합쳤다.
행사에서는 쿠슈너 컴퍼니, 모리빌딩, 엣지, 엠디엠 등 국내외 주요 디벨로퍼들이 연사로 참여한다.
협회는 지난 4월 20주년 기념사업단을 발족하고 행사를 본격적으로 준비했다. 지난 7월에는 김한모 기념사업단 단장(HM그룹 회장)과 김대건 부단장(리건그룹 회장)을 비롯한 준비위원들이 미국으로 건너가 쿠슈너 컴퍼니를 방문했다.
이달에는 일본 모리빌딩 본사에 방문해 모리 히로오 부사장과 만남을 갖고 20주년 기념 행사에 초대했다. 네덜란드 디벨로퍼 엣지의 세실 바브콕 자산배분 부문 대표도 초청했다.
김한모 단장은 “창립 20주년 행사는 미래 지향적 혁신을 이어갈 수 있는 계기를 마련하는 장이 될 것”이라고 말했다.
