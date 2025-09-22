‘월클’임성재, DP월드투어와 KPGA 공동 주관 제네시스 챔피언십 출격…“좋은 성적으로 팬들께 보답하겠다”

내달 23일부터 나흘간 우정힐스CC서 열려

KPGA투어 선수 제네시스 포인트 ‘톱36’ 출전

내달 23일부터 나흘간 충남 천안시 우정힐스CC에서 열리는 제네시스 챔피언십에 통산 세 번째 출전하는 임성재. 임성재가 작년부터 DP월드투어와 공동 주관으로 열린 이 대회에 나서는 것은 이번이 처음이다. KPGA

대회 우승자에게는 우승상금 68만 달러와 제네시스 포인트 1300포인트, 레이스 투 두바이 랭킹 835포인트, KPGA 투어 및 DP월드투어 시드 2년이 부여된다.

총 126명이 출전하는 올해 대회 한국 선수는 작년 30명에서 6명이 늘어난 36명이다. 직전 대회인 더 채리티 클래식까지 제네시스 포인트 상위 36명에게 출전권이 주어진다.

이 대회가 DP월드투어 공동 주관으로 열린 것에 대해 임성재는 “KPGA 투어 선수들에게 해외 무대 진출 기회가 열린다는 점은 굉장히 의미가 크다”며 “제네시스 챔피언십 우승자에게는 DP월드투어 시드가 주어지고 또한 DP월드투어 시즌 포인트 상위 10위 안에 들면 PGA투어 출전권을 따낼 수 있다. 그런 점에서 이 대회는 KPGA 투어 선수들에게 세계 무대로 도전할 수 있는 좋은 발판이 될 것”이라고 의미를 부여했다.