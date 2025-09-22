‘음주 측정 거부’ 중국인…강남에 벤틀리 버리고 줄행랑
술을 마시고 운전대를 잡은 뒤 경찰 음주운전 단속에 걸리자, 도로 한복판의 고가의 외제차를 두고 달아난 40대 중국인이 검거됐다.
서울 강남경찰서는 술을 마신 채 벤틀리 차량을 몰고 음주 측정을 거부한 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 22일 밝혔다.
A씨는 지난 9일 새벽 1시쯤 서울 강남구 논현동 소재 주점에서 나와 술에 취한 상태에서 벤틀리 차량을 운전하다가 음주 측정 요구를 거부하고 도주한 혐의(도로교통법상 음주측정 거부)를 받고 있다.
A씨는 신고를 받고 출동한 경찰이 자신을 추적하자, 도로에 차량을 버리고 달아나다가 체포된 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨 차량 조수석에 타고 있던 30대 한국인 여성도 도로교통법상 음주측정 거부 방조 혐의로 입건했다.
경찰은 이들을 상대로 자세한 사건 경위를 조사할 방침이다.
