경주시, APEC 앞두고 숙박요금 점검…바가지 논란 차단
경북 경주시가 APEC 정상회의를 앞두고 불거진 숙박요금 ‘바가지 논란’ 차단에 나섰다.
시는 허위·과장된 요금 표기를 막고 합리적인 숙박 환경을 조성하기 위해 점검과 홍보를 강화하고 있다고 22일 밝혔다.
앞서 일부 언론은 ‘APEC 앞두고 경주 숙박요금이 9배 치솟았다’, ‘4만3000원 객실이 64만원으로 폭등했다’는 등의 내용을 보도했다.
그러나 시가 확인한 결과, 이는 평일 2인실(4만3000원)과 APEC 기간 8인실 대형룸(64만원)을 단순 비교한 것으로 조사됐다. 일부 예약 플랫폼의 경우 요금 미입력 시 최고 금액이 자동 노출되는 구조가 오해를 불러온 것이라고 설명했다.
다만 10월 말 열리는 APEC 정상회의와 단풍 성수기가 겹치면서 숙박 수요가 급증해 기존보다 평균 2~3배 정도 요금이 오른 것으로 확인됐다.
시는 과도한 금액 표기나 소비자 피해를 막기 위해 모니터링을 상시 실시하고, 문제가 확인되면 즉시 정정하도록 업주에게 요청하고 있다.
지난 16일에는 협조 서한을 발송해 투명한 요금 운영을 당부했으며, 터미널·보문단지 등 숙박업소 밀집 지역에는 ‘바가지요금 근절’ 현수막을 설치했다.
또 명예공중위생감시원을 투입해 업소별 적정 요금을 홍보하고, 안심숙박 지정업소 20곳은 자체 현수막을 걸고 캠페인에 동참하고 있다.
다음 달 1일에는 경북도, 경주시, 외식업지부, YMCA, 소비자식품위생감시원 등이 참여하는 민관 합동 캠페인도 보문단지와 터미널 일대에서 개최할 예정이다.
주낙영 경주시장은 “성수기 요금 인상은 불가피하지만 허위·과장 표기로 소비자가 피해를 보는 일은 결코 있어서는 안 된다”며 “국제행사를 맞아 다시 찾고 싶은 도시가 될 수 있도록 숙박업계의 적극적인 협조를 부탁드린다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
