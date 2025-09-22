저수율 60% 육박…강릉시 가뭄 재난사태 해제 초읽기
극심한 가뭄으로 강원도 강릉에 선포된 재난 사태 해제가 초읽기에 들어갔다. 강릉에는 지난달 30일 재난 사태가 선포됐다.
강릉의 주 상수원인 오봉저수지 저수율은 22일 59%를 넘어섰다. 지난 12일에는 역대 최저치인 11.5%까지 떨어졌었다.
저수율이 지속해서 상승한 것은 최근 연이어 내린 비 덕분이다. 지난 12일부터 이날 오전까지 오봉저수지 상류 지역인 닭목재에는 285㎜, 도마 266.5㎜, 왕산 238.5㎜의 비가 내렸다. 강릉지역에 오는 24~25일 비 예보가 있어 저수율 상승은 지속할 전망이다.
강원도와 강릉시는 오봉저수지 저수율이 큰 폭으로 상승하자 재난사태 해제 협의를 시작했다.
시 관계자는 “이 같은 조치는 최근 강우로 기상 여건이 개선되고 자연 유입 수량도 증가하면서 오봉저수지의 수위가 안정세를 보인데 따른 것”이라고 설명했다.
도 관계자는 “강릉시의 재난사태 해제 건의를 검토한 뒤 해제 권한이 있는 행정안전부에 전달할 계획”이라고 말했다.
소방당국은 지난 20일부터 홍제정수장 인근 배수펌프 관로 공사를 위해 운반급수를 일시 멈췄으나, 최근 오봉저수지 저수율이 상승함에 따라 운반급수를 전면 중단하기로 했다.
군 당국과 지자체 차량도 이날 오후부터 운반급수를 중단했다. 운반급수가 중단되는 것은 지난 8월 25일 이후 28일 만이다.
강릉 가뭄 극복을 위해 출범한 민·관·군 협의체는 이날부터 오봉저수지 상류 지역에서 지하수 탐사를 시작했다. 탐사 대상 지역은 오봉저수지 상류에 있는 왕산천과 도마천 일대다. 도는 시추 적합 부지를 선정한 후 신규 관정 개발을 통해 추가로 생활용수를 확보할 방침이다.
강릉=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
