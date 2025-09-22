스마일게이트, 취약계층 청소년 대상 진로체험 프로그램 진행
스마일게이트가 사회취약계층 청소년을 대상으로 민관협력 사회공헌활동을 전개했다.
22일 스마일게이트에 따르면 이들은 최근 두 차례에 걸쳐 다문화가정 19명, 학교 밖 청소년 16명을 경기도 성남 소재 본사로 초대, 게임물관리위원회·한국청소년상담복지개발원과 협력해 게임산업 진로 체험 프로그램을 진행했다.
프로그램에 참가한 청소년들은 스마일게이트 임직원, 업계 전문가로부터 게임 개발·운영·기획 등 다양한 직무에 대한 설명을 듣고 진로를 구체화하는 시간을 가졌다. 스마일게이트는 청소년들이 친숙한 게임을 매개로 자신의 적성을 탐색하고 올바른 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 지원하기 위해 이번 사회공헌활동을 전개했다고 밝혔다.
이한범 스마일게이트 대외정책실 이사는 “학교 밖 청소년을 비롯한 사회취약계층 청소년들이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 지원하는 것은 기업의 중요한 사회적 책무”라며 “민관 협력을 강화해 다양한 활동을 이어가겠다”고 말했다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사