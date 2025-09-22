철도공단, 경부고속선에 ‘차세대 철도 신호 설비’ 도입 추진

‘IP 기반 전자연동장치’를 도입한다고 22일 밝혔다.

신호기·선로전환기 등 철도 신호장치와 연동해 열차의 진로를 설정하는 전자연동장치는 현재 모든 역에서 독립적으로 제어를 수행하고 있다.

IP기반 전자연동장치는 하나의 역에서 인접역의 신호장치까지 제어·감시 및 유지보수할 수 있는 시스템이다.

이 장치가 국내 고속철도에 도입될 예정인 ‘한국형 열차제어시스템(KTCS-2)’과도 연동되도록 설계된 만큼 고속 열차 운행의 안전성이 강화될 전망이다.